«Тоттенхэм» пообещал наложить пожизненный запрет на фанатов-расистов

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором рассказал о расследовании событий в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2), в котором фанаты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника синих Антонио Рюдигера.



«Мы можем следить за каждым болельщиком с помощью камер и провели много часов за просмотром записей. Для вычисления нарушителей были привлечены специалисты по чтению по губам. Мы также связались с «Челси» для получения дальнейшей информации от их игроков. Материалы будут изучены вместе с полицией. Будьте уверены, мы тщательно расследуем этот инцидент.



Любой болельщик, который будет признан виновным, получит пожизненный запрет на посещение матчей», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Правительство Великобритании выступило с заявлением по поводу расизма в футболе