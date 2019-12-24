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Летняя трансферная цель «Спартака» Тамез, скорее всего, покинет «Ниццу» в январе

Летняя трансферная цель «Спартака» Тамез, скорее всего, покинет «Ниццу» в январе
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

По словам издания, во французском клубе надеются, что приобрести 25-летнего футболиста в январе 2020 года захотят представители команд, интересовавшихся им ранее. Среди них «Кардифф Сити», «Эвертон», «Марсель», «Ренн» и «Аталанта».

Напомним, летом этого года Тамез был близок к переходу в московский «Спартак». Стороны согласовали трансфер хавбека за € 10 млн, а сам Адриен должен был подписать с красно-белыми контракт, по условиям которого зарабатывал бы € 2 млн за сезон. Однако затем француз отказался от перехода.

В нынешнем сезоне Тамез провёл 8 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился 1 голом и получил 2 жёлтые карточки.

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