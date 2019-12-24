Летняя трансферная цель «Спартака» Тамез, скорее всего, покинет «Ниццу» в январе

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
По словам издания, во французском клубе надеются, что приобрести 25-летнего футболиста в январе 2020 года захотят представители команд, интересовавшихся им ранее. Среди них «Кардифф Сити», «Эвертон», «Марсель», «Ренн» и «Аталанта».
Напомним, летом этого года Тамез был близок к переходу в московский «Спартак». Стороны согласовали трансфер хавбека за € 10 млн, а сам Адриен должен был подписать с красно-белыми контракт, по условиям которого зарабатывал бы € 2 млн за сезон. Однако затем француз отказался от перехода.
В нынешнем сезоне Тамез провёл 8 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился 1 голом и получил 2 жёлтые карточки.
- 24 декабря 2019
-
02:08
-
01:31
-
01:09
-
00:37
-
00:30
-
00:20
-
00:13
- 23 декабря 2019
-
23:54
-
23:35
-
23:23
-
23:07
-
22:56
-
22:36
-
22:28
-
21:58
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:08
-
21:05
-
20:45
-
20:30
-
20:28
-
20:16
-
20:00
-
19:37
-
19:32
-
19:22
-
19:20
-
18:55
-
18:54
-
18:35
-
18:17
-
18:17
-
17:56