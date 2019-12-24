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Защитник «Зальцбурга» признался, что перенёс инсульт перед матчем Лиги чемпионов в октябре

Защитник «Зальцбурга» признался, что перенёс инсульт перед матчем Лиги чемпионов в октябре
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Ред Булл Зальцбург» Патрик Фаркс заявил, что перенёс инфаркт в преддверии матча Лиги чемпионов с «Наполи» в октябре. Сообщается, 27-летний игрок потерял сознание на тренировочной базе, однако клуб принял решение умолчать о состоянии здоровья игрока.

«Мне нечего скрывать, и каждый должен знать, что со мной действительно было: это был инсульт. Я был заключённым в собственном теле. Я хотел двигаться, но не мог. Я думал о том, что происходит, и полумал, что это конец», — приводит слова Фаркса ESPN со ссылкой на официальный сайт клуба.

Примечательно, что игрок уже приступил к тренировкам с «Зальцбургом», однако ему всё ещё нужно ходить на процедуру разжижения крови. Фаркс рассчитывает, что сможет вернуться в футбол в начале 2020 года.

В нынешнем сезоне Патрик Фаркс принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

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