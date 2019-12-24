Источник: Манджукич не перейдёт в катарский клуб

Потенциальный переход нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в катарский «Аль-Духаиль» близок к срыву. Об этом сообщает Tuttonercatoweb.
Как сообщает источник, основным препятствием для совершения этой сделки является зарплата игрока. Клуб из Катара предложил игроку € 5 млн в год, однако эта сумма не устраивает Манджукича. Ожидается, что хорват вернётся в Италию и возобновит тренировки с итальянским клубом.
Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за туринский «Ювентус».
До переезда в Италию Манджукич играл за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».
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