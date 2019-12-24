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«Манчестер Сити» хочет пригласить вратаря «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» хочет пригласить вратаря «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта привлёк внимание двух клубов английской Премьер-лиги, сообщает AS.

В услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». «Горожане» видят в испанце замену второму голкиперу команды Клаудио Браво, который может покинуть коллектив по окончании нынешнего сезона. Более того, манкунианцы уже связались с окружением Висенте.

Контракт Гуайты с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2021 года, что лишь подогревает интерес от других клубов, однако, по словам издания, «орлы» рассчитывают продлить соглашение с игроком и начнут с ним переговоры в ближайшее время. Ожидается, что на фоне удачных выступлений Висенте будет предложено повышение оклада.

Гуайта защищает цвета «Кристал Пэлас» с 2018 года, а ранее выступал за «Валенсию», «Рекреативо» и «Хетафе».

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