Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с «Челси» (0:2).

«Я надеюсь, что Премьер-лига останется такой, какой была, и будет Премьер-лигой в будущем. Здесь мы должны сконцентрировать своё внимание на Рюдигере, а не на Соне. И я сейчас говорю не об эпизоде с проявлением расизма, а об этой странной красной карточке. В Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер. Вставай и играй, ты же мужик. Это Англия! Такое можно провернуть в Латинской Америке, Португалии, Испании или Италии. Для них характерно это, но не для чемпионата Англии.

Серьёзно, как вы думаете, он сыграет в следующем матче или он будет травмирован? Я думаю, что он примет участие в следующей игре. Но зато много говорят про Сон Хын Мина, но не говорят про Рюдигера», — приводит слова Моуринью Sky Sports.