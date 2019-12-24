Караваев рассказал, в чём прибавил после перехода в «Зенит»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, в каких игровых компонентах ему удалось прибавить благодаря переходу в петербургский клуб.
«Дзюба в шутку сказал, что получил указания от Слуцкого помогать мне в «Зените». Помню, в сборной его спросили: что ждёт Караваева в «Зените»? Он ответил: «Моя голова под его кроссы».
На InStat не всегда захожу, просто пересматриваю игры. Считаю, что прибавил вообще во всём. И в менталитете, и вообще стал более уверенным в себе. Всё-таки уехал из России, поиграл в Европе, вернулся. Я это чувствую. Хочу прогрессировать дальше. Прогресс заключается во всём. И в подключениях, и в кроссах, и в единоборствах. Футболисту всегда есть к чему стремиться.
Мне нигде не запрещали ходить вперёд. Зачем? Все тренеры понимают, что подключения в атаку с последующей передачей – это одно из моих сильных качеств. Если тренеры хотят игроку помочь, они дают ему действовать на его сильных качествах – я считаю, это правильно. Вообще, современный футбол для крайних защитников – это подключение в атаку, это «бокс-ту-бокс» постоянно. Думаю, крайних защитников сейчас даже больше оценивают по действиям в атаке, нежели в обороне", — сказал Караваев, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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