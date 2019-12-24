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Кадыров объяснил, почему не посещает домашние матчи «Ахмата»

Кадыров объяснил, почему не посещает домашние матчи «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что уже несколько месяцев не посещает домашние матчи «Ахмата», так как чеченские болельщики не поддерживают команду должным образом.

«Не посещаю домашние матчи «Ахмата», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. А на стадион молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют как надо», — приводит слова Кадырова ТАСС.

«Ахмат» располагается на14-м месте в чемпионате России в этом сезоне. Клуб из Грозного набрал 19 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги.

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