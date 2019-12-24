Караваев оценил работу Слуцкого в «Витессе»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, ранее выступавший за «Витесс», оценил работу в голландском клубе российского специалиста Леонида Слуцкого, который несколько недель назад ушёл в отставку.
«Я читал, что болельщики дали Слуцкому прозвище Волга Катеначчо. Но при нём «Витесс» забил 70 голов. Не думаю, что оборонительная команда будет столько забивать. В прошлом году мы заняли своё пятое место, которое «Витесс» всегда занимал. Да даже сейчас – пара побед, и опять пятые-четвёртые. Поэтому не сказал бы, что «Витесс» опустился ниже своего уровня. Просто Слуцкий же сам говорил, что после серии из трёх поражений не знал, как ещё придать команде импульс. И как порядочный человек решил уйти.
Сложно сказать со стороны, что могло помешать ему в «Витессе». Неудачная серия началась, когда я ушёл, причём не сразу, а через какое-то время. По закону подлости, случился еще тот конфликт с Базуром, и пошли неудачи", — сказал Караваев, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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