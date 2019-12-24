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Анчелотти: задача победить «Ливерпуль» не является невыполнимой

Анчелотти: задача победить «Ливерпуль» не является невыполнимой
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти выразил мнение, что его команда может обыграть «Ливерпуль» в матче Кубка Англии, который состоится 5 января.

«Болельщики „Эвертона“ знают, как я ранее играл с „Ливерпулем“, и наверняка их это радует. В этом сезоне „Наполи“ обыграл „Ливерпуль“. Дерби Мерсисайда — это очень важное событие для всего города, а также большая мотивация для нас.

У меня хорошие отношения с Юргеном Клоппом. Мне всегда интересно играть с его командами. Да, мне удалось обыграть «Ливерпуль», а они не привыкли проигрывать. Это был хороший день для меня. Я знаю, как сильно «Эвертон» хочет победить в дерби.

Нам не нужно долго ждать, потому что мы встретимся 5 января. Задача победить не является невыполнимой. В футболе нет ничего невозможного", — приводит слова Анчелотти Goal.

Анчелотти определился с первой трансферной целью в «Эвертоне»
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