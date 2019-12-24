Анчелотти: задача победить «Ливерпуль» не является невыполнимой

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти выразил мнение, что его команда может обыграть «Ливерпуль» в матче Кубка Англии, который состоится 5 января.
«Болельщики „Эвертона“ знают, как я ранее играл с „Ливерпулем“, и наверняка их это радует. В этом сезоне „Наполи“ обыграл „Ливерпуль“. Дерби Мерсисайда — это очень важное событие для всего города, а также большая мотивация для нас.
У меня хорошие отношения с Юргеном Клоппом. Мне всегда интересно играть с его командами. Да, мне удалось обыграть «Ливерпуль», а они не привыкли проигрывать. Это был хороший день для меня. Я знаю, как сильно «Эвертон» хочет победить в дерби.
Нам не нужно долго ждать, потому что мы встретимся 5 января. Задача победить не является невыполнимой. В футболе нет ничего невозможного", — приводит слова Анчелотти Goal.
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