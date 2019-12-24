Фанат поменял футболку Сон Хын Мина на майку Лэмпарда во время матча «Тоттенхэм» — «Челси»

Болельщик, посетивший матч 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» (0:2), отметился забавным действием по ходу встречи, сообщает Givemesport.
Изначально фанат пришёл на матч в футболке корейского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, но через некоторое время снял её. Под футболкой с номером Сона на болельщике оказалась надета майка «Челси» с фамилией главного тренера «аристократов» Фрэнка Лэмпарда.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» GiveMeSport Football.
Напомним, что Сон Хын Мин был удалён на 62-й минуте за отмашку ногой в корпус защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Арбитр показал красную карточку корейцу после консультации с VAR-ассистентом. После матча Футбольная ассоциация дисквалифицировала Сона на три матча.
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