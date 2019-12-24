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Жиру: будет сложно остаться в «Челси»

Жиру: будет сложно остаться в «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру намерен покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что на французского форварда претендуют «Интер» и французский «Бордо». Он не раз заявлял, что будет тщательно обдумывать варианты продолжения карьеры, так как рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на чемпионат Европы 2020 года.

«Будет сложно остаться в «Челси». Я собираюсь переговорить с тренером на этот счёт. Потому что мне не хватает тех минут, что я получаю, чтобы полностью показать себя на поле. Но сейчас я всё ещё игрок «Челси». До открытия трансферного окна я смогу принять участие в некоторых матчах. Придёт время, мы сядем за стол переговоров и примем лучшее решение. Возвращение во французский чемпионат является одним из возможных вариантов», — приводит слова Жиру Le Dauphine Libere.

33-летний нападающий принял участие всего в 5 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Жиру не отметился результативными действиями.

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