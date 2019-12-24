АПЛ выступила с заявлением по поводу расизма в матче «Тоттенхэм» — «Челси»

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала заявление, посвящённое расистскому скандалу в матче 18-го тура «Тоттенхэм Хотспур» – «Челси» (0:2).



«Премьер-лига и наши клубы не будут терпеть дискриминацию в любой из её форм. Если люди, оскорблявшие Антонио Рюдигера или Сон Хын Мина на расовой почве, будут уличены, они заслуживают наказания. Мы поддержим «Тоттенхэм» и «Челси» в их попытке найти нарушителей и призываем власти и клубы принять необходимые меры. Мы ценим миллионы болельщиков, которые помогают создавать атмосферу на матчах Премьер-лиги, и дали понять, что расистское поведение неприемлемо.



Мы используем свод правил, разработанных для поддержки футболистов, тренеров и судей, которые могут подвергаться дискриминации во время матчей. Его цель – убедиться, что оскорбления прекратились, а с их авторами разобрались клубы и полиция», — говорится в заявлении лиги.

Арестован фанат «Челси», оскорблявший Сона на расовой почве