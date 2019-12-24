АПЛ выступила с заявлением по поводу расизма в матче «Тоттенхэм» — «Челси»

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала заявление, посвящённое расистскому скандалу в матче 18-го тура «Тоттенхэм Хотспур» – «Челси» (0:2).
«Премьер-лига и наши клубы не будут терпеть дискриминацию в любой из её форм. Если люди, оскорблявшие Антонио Рюдигера или Сон Хын Мина на расовой почве, будут уличены, они заслуживают наказания. Мы поддержим «Тоттенхэм» и «Челси» в их попытке найти нарушителей и призываем власти и клубы принять необходимые меры. Мы ценим миллионы болельщиков, которые помогают создавать атмосферу на матчах Премьер-лиги, и дали понять, что расистское поведение неприемлемо.
Мы используем свод правил, разработанных для поддержки футболистов, тренеров и судей, которые могут подвергаться дискриминации во время матчей. Его цель – убедиться, что оскорбления прекратились, а с их авторами разобрались клубы и полиция», — говорится в заявлении лиги.
- 24 декабря 2019
-
14:19
-
14:10
-
14:08
-
13:59
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:42
-
12:27
-
12:22
-
11:58
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:18
-
11:10
-
10:55
-
10:52
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:17
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:29
-
09:21
-
09:19
-
04:37
-
03:24
-
02:57