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Глушаков заявил, что получает удовольствие от работы с Шалимовым

Глушаков заявил, что получает удовольствие от работы с Шалимовым
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Игорем Шалимовым.

«Получаю огромное удовольствие от работы с Шалимовым, узнаю от него много нового. До этого всегда работал с тренерами, которые в бытность футболистами были защитниками или полузащитниками. А Игорь Михайлович как бывший нападающий много интересного и полезного рассказывает Понсе, Мбенгу, Митришеву, да и всей команде. Раньше никогда так не погружался во все эти нюансы и мелочи при игре в атаке. Например, как нужно правильно открываться нападающим по отношению к воротам, мячу и в зависимости от расположения соперников. Думаю, не зря Федя Смолов поназабивал столько при Шалимове и так раскрылся в «Краснодаре».

К нам Шалимов пришёл в разгар сезона. Нужно время, чтобы поработать с командой, выстроить игру», — приводит слова Глушакова Sport24.

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