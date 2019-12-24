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Игнашевич: с удовольствием подписал контракт с «Торпедо»

Игнашевич: с удовольствием подписал контракт с «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал новость о продлении контракта с клубом до лета 2023 года.

«Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт», — приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

До подписания контракта с «Торпедо» Игнашевич в роли тренера работал только в молодёжной команде ЦСКА. Карьеру игрока Сергей завершил летом прошлого года, находясь в статусе футболиста «армейцев».

«Торпедо» после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ с 51 очком в активе.

Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»
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