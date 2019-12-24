Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти: при мне «Эвертон» будет играть в атакующий футбол

Анчелотти: при мне «Эвертон» будет играть в атакующий футбол
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти пообещал болельщикам клуба, что под его руководством команда будет играть в привлекательный футбол.

«Мы должны стараться играть в привлекательный футбол, болельщики хотят видеть атакующий футбол. Я бы хотел привнести в команду хороший стиль футбола. Не знаю, смогу ли я, но постараюсь. Конечно, за первые три дня нельзя сделать много, но уже на первой тренировке я выдвинул свои идеи и что я хочу видеть в игре команды.

Я доволен составом команды. Есть как молодые, так и опытные игроки. Конечно, мы должны совершенствоваться, и мы будем это делать. В такой период сезона будет тяжело, но мы приложим все усилия, чтобы оказаться как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Анчелотти: задача победить «Ливерпуль» не является невыполнимой
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019