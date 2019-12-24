Анчелотти: при мне «Эвертон» будет играть в атакующий футбол
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти пообещал болельщикам клуба, что под его руководством команда будет играть в привлекательный футбол.
«Мы должны стараться играть в привлекательный футбол, болельщики хотят видеть атакующий футбол. Я бы хотел привнести в команду хороший стиль футбола. Не знаю, смогу ли я, но постараюсь. Конечно, за первые три дня нельзя сделать много, но уже на первой тренировке я выдвинул свои идеи и что я хочу видеть в игре команды.
Я доволен составом команды. Есть как молодые, так и опытные игроки. Конечно, мы должны совершенствоваться, и мы будем это делать. В такой период сезона будет тяжело, но мы приложим все усилия, чтобы оказаться как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.
Анчелотти: задача победить «Ливерпуль» не является невыполнимой
- 24 декабря 2019
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