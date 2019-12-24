Сульшер: «Ливерпуль» — наш ориентир. Мы тоже хотим доминировать над соперниками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нынешнем состоянии команды и рассказал, на какие клубы стоит ориентироваться клубу.
«Прошла уже практически половина сезона. Мы знали, что этот сезон будет сезоном взлётов и падений, и этот сезон будет экспериментальным, чтобы подготовить команду для следующего сезона. Надеюсь, мы сможем ускорить этот процесс, добиваясь больше положительных результатов. Я жду, что мы будем более последовательными, наберёмся больше опыта и будем учиться на неудачах. В настоящий момент мы отстаём немного больше, чем я ожидал.
Мы хотим быть командой, которая доминирует над соперником и крушит их. «Ливерпулю» на это понадобилось несколько лет. Нам нужно продолжать прогрессировать, ведь на это мы и ориентируемся», — приводит слова Сульшера Goal.
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне, набрав 25 очков в 18 турах.
- 24 декабря 2019
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