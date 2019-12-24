Президент «Наполи»: нас ждёт светлое будущее с Гаттузо
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уверен, что клуб движется в правильном направлении и новый главный тренер команды Дженнаро Гаттузо обеспечит команде светлое будущее.
«Последние несколько месяцев футбольного года не принесли нам того удовлетворения и успеха, которыми мы наслаждались в прошлом. Но я уверен, что вместе с Дженнаро Гаттузо, его напряжённой работой и ради единства нашей цели у нас впереди светлое будущее», — приводит слова Де Лаурентиса официальный сайт итальянского клуба.
На сегодня «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 24 очка в 17 турах. Следующий матч подопечные Дженнаро Гаттузо проведут дома с «Интером». Встреча состоится 6 января.
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- 24 декабря 2019
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