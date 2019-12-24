РФС создаст IT-систему для оптимизации процесса назначения судей на матчи

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о создании IT-системы, с помощью которой будет происходить назначение судей на матчи.



«Будет рейтинг судей, создана IT-система, которая будет помогать с назначением судей на матчи. Это будут независимые решения. Хотим сделать так, чтобы никто из субъектов футбола не мог влиять. Хотим сначала начать назначать судей на месяц. За этим будет стоять алгоритм, а не человек. Возможно, какие-то оценки за какой-то период судей будут учтены, но, возможно, мы начнём этот рейтинг с чистого листа», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей. РФС планирует внедрить единое наказание – штраф и дисквалификацию за резкие комментарии в адрес арбитров, с которыми они не согласны.