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РФС может перенести решение о судьбе Егорова на начало 2020 года

РФС может перенести решение о судьбе Егорова на начало 2020 года
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о возможном изменении сроков принятия решения о дальнейшей судьбе главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

«Мы идём по пути формализации нашей работы. В конце декабря – начале января будет дана оценка работы Егорова. На основании рекомендации судейского комитета будет приниматься решение исполкомом. Как только судейский комитет подведёт итоги и даст рекомендации, исполком будет принимать решение. Следующее заседание исполкома состоится в феврале, но при необходимости можем собраться и раньше», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В ноябре Егоров заявил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России.

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