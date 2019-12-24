Президент РФС рассказал, как будет работать информационный регламент

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил, как будет работать информационный регламент, и рассказал, затронет ли он СМИ.
«Информационный регламент? Он не значит, что есть какая-то цензура. У каждого должна быть позиция, но как только в общем обсуждении рождается какая-то позиция, то все должны её придерживаться. Так работают все организации. Кто-то из функционеров УЕФА шёл против позиции штаб-квартиры? Нет, это исключено. У нас такие случаи были, когда комментарии представителей комитетов шли врозь с решениями, которые были приняты. Если решение принято, то давать комментарий и прикрываться буквами РФС – неправильно. Ты можешь выйти из РФС, комитета и говорить, что хочешь.
Но информационный регламент не запрещает ничего СМИ, вы открыты в своих оценках», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 декабря 2019
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