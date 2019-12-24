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Президент «Урала» — о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?

Президент «Урала» — о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о новых правилах, связанных с критикой судей.

«Любая критика возможна – руководителей ругают, футболистов тоже. Почему нас можно критиковать, а судей – нельзя, они что, неприкасаемая каста? Если критика будет конструктивной, то почему её нельзя использовать? В исполкоме РФС люди действительно занимаются футболом, но конструктивная критика полезна для любого человека – всем свойственно ошибаться. Я понимаю, что иногда бывает оголтелая критика, в порывах эмоций могут быть и оскорбления – это неправильно. Но нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать. Все же расслабятся и будут работать, как хотят. Судьи должны слышать претензии от клубов. Посмотрим, как это будет работать, в КХЛ ведь тоже не ругают судей. Сейчас увидим, как всё будет действовать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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