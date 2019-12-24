Дюков: РФС ничего не инициировал по Дзюбе
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС не имеет никакого отношения к задержаниям фанатов в связи с оскорблениями нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«РФС ничего не инициировал по Дзюбе. Мы реагировали только на случай в Сан-Марино. Мы много делаем для продвижения нашей команды, чтобы за неё болели в регионах. Атмосфера вражды нам не нужна, будем за это бороться. Абсолютно всё равно, на кого она будет направлена: игрока, тренера, врача. Мы такого не можем терпеть, это была абсолютно адекватная реакция. Болельщикам, которые себе это позволили, не место на матчах сборной. Зачем себя мучить на стадионе?» — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Глава РФС ответил на заявление «Фратрии» по поводу билетной политики перед Евро-2020
- 24 декабря 2019
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