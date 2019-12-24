Глава РФС ответил на заявление «Фратрии» по поводу билетной политики перед Евро-2020

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал заявление объединения фанатов «Спартака» «Фратрия» по поводу билетной политики в отношении активных болельщиков перед чемпионатом Европы–2020.



«К «Фратрии» отношусь с большим уважением, они умеют хорошо поддерживать свою команду. Но обращение в РФС от них поступило 9 декабря, а мы разыграли билеты 3-го числа. Желающих посетить матчи сборных очень большое число. Есть перечень активных болельщиков, которые ездили на выезды. К сожалению, заявку от них мы получили 18-19 ноября, когда программа розыгрыша промокодов была согласована с УЕФА. Возможно, это наша недоработка. Мы попытались получить дополнительное количество билетов, получили 600 штук. Это не так много, чтобы достаточное число активных болельщиков посетили матчи нашей сборной. К сожалению, произошло то, что произошло.



Но мы сейчас направили ещё одну заявку в УЕФА на предоставление нам билетов. Надеемся, что будет возможность сделать так, чтобы большее число активных болельщиков смогло посетить матчи нашей сборной на Евро», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Фратрия» выступила с заявлением о билетной политике РФС в отношении фанатов перед Евро