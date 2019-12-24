Глава РФС ответил на заявление «Фратрии» по поводу билетной политики перед Евро-2020

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал заявление объединения фанатов «Спартака» «Фратрия» по поводу билетной политики в отношении активных болельщиков перед чемпионатом Европы–2020.
«К «Фратрии» отношусь с большим уважением, они умеют хорошо поддерживать свою команду. Но обращение в РФС от них поступило 9 декабря, а мы разыграли билеты 3-го числа. Желающих посетить матчи сборных очень большое число. Есть перечень активных болельщиков, которые ездили на выезды. К сожалению, заявку от них мы получили 18-19 ноября, когда программа розыгрыша промокодов была согласована с УЕФА. Возможно, это наша недоработка. Мы попытались получить дополнительное количество билетов, получили 600 штук. Это не так много, чтобы достаточное число активных болельщиков посетили матчи нашей сборной. К сожалению, произошло то, что произошло.
Но мы сейчас направили ещё одну заявку в УЕФА на предоставление нам билетов. Надеемся, что будет возможность сделать так, чтобы большее число активных болельщиков смогло посетить матчи нашей сборной на Евро», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 декабря 2019
-
17:19
-
17:05
-
16:57
-
16:53
-
16:41
-
16:36
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:12
-
16:08
-
15:46
-
15:34
-
15:06
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:10
-
14:08
-
13:59
-
13:39
-
13:31
-
13:30
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:42
-
12:27
-
12:22
-
11:58
-
11:56
-
11:41
-
11:38