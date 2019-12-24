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Глава РФС: выплата школе, воспитавшей игрока, должна быть не меньше 1 млн рублей

Глава РФС: выплата школе, воспитавшей игрока, должна быть не меньше 1 млн рублей
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о механизмах выплаты солидарности и системы компенсации.

«Дело Сутормина имело косвенное влияние на реформу системы компенсаций. Работа в этом направлении будет продолжена, рассмотрели систему компенсации. Надо сделать так, чтобы избегать подобных случаев. Сутормин способен помогать «Зениту», понятно, что школа, которая участвовала в его подготовке, должна что-то получить. Сегодня выбрано направление, по которому будет решаться механизм выплат солидарности. Мы знаем, что есть случаи перехода игрока бесплатно или за малую стоимость. Но эти игроки способны помогать командам РПЛ, поэтому школы должны получать фиксированную выплату. Выплата должна быть не меньше 1 млн рублей. Это то, что сегодня обсуждалось. До открытия трансферного окна вопрос решим, размер минимальной выплаты зафиксируем. Прядкин сказал, что это его устраивает, но ещё будем обсуждать. Также остаётся 5% выплаты солидарности», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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