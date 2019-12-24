Дюков: по реформе ПФЛ решение ещё не принято

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что решение по реформе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не принято. Ранее появилась информация, согласно которой с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет четыре группы вместо пяти. Победители групп отправляются в ФНЛ, а четыре команды обратно в ПФЛ. Команды из группы «Восток» включаются в существующие группы (в 3 группы по 2 команды).

«По реформе в ПФЛ решение ещё не приняли. Предложение не проработано в деталях. Сокращение количества дивизионов надо рассмотреть, с одной стороны, увеличивается количество матчей, с другой стороны, надо сохранить связь с футболом на Дальнем Востоке. Этот вопрос нужно тщательно проработать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.