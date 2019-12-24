Президент РФС рассказал об итогах встречи с представителями МВД

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о встрече с представителями правоохранительных органов, на которой обсуждалась проблема с фанатами.



«У нас была встреча с правоохранительными органами. Договорились о создании межведомственной рабочей группы, на этой неделе должна пройти первая встреча, где обсудим направления. Болельщиков на этих встречах будут представлять клубы. Клубы заинтересованы в семейном болельщике, но и не хотят терять активного болельщика.



В какой-то момент коммуникация была недостаточная. Органы говорят, что готовы уйти со стадиона, но клубы должны дать гарантии обеспечения безопасности. В Ростове была ошибка организации, в Питере тоже. Да, есть перегибы со стороны органов. История с баннером на финале Кубка в Самаре, например. Баннер был заявлен, но кто-то недоработал. Получили конфликтную историю. Обиды. Можно долго обижаться, но уже создана площадка, где надо пытаться сблизить позиции, найти компромисс. Где-то его быть не может», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.