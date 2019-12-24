Газизов: согласен с тем, что комментарии «судья — преступник» не помогают делу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об ужесточении наказания за критику арбитров.
«Критика судейства, конечно же, может быть. Просто она не должна быть оголтелой. Мы можем высказывать свои замечания. Если и выражаемся о судьях, то всегда стараемся держаться в рамках. Я не оспариваю это решение РФС. Это же не говорит о том, что нам запрещается высказываться о судействе. Если бы запретили — это одно. Вся критика должна быть в рамках этичных норм.
Согласен с тем, что комментарии рода «судья — преступник» не помогают делу. Такие эмоциональные высказывания в основном бывают после матчей, потом все успокаиваются, а комментарии становятся более логичными и конструктивными», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 декабря 2019
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