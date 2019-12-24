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РПЛ огласила расписание матчей 20-23-го туров

РПЛ огласила расписание матчей 20-23-го туров
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте огласила расписание матчей 20-го, 21-го, 22-го и 23-го туров.

20-й тур

28 февраля

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 18:30 мск

29 февраля

ЦСКА – «Урал» – 14:00 мск
«Динамо» – «Спартак» – 16:30 мск
«Зенит» – «Локомотив» – 19:00 мск
«Ахмат» – «Ростов» 19:00 мск

1 марта

«Тамбов» – «Рубин» – 14:00 мск
«Краснодар» – «Уфа» – 16:30 мск
«Сочи» – «Арсенал» – 19:00 мск

21-й тур

7 марта

«Оренбург» – «Арсенал» – 14:00 мск
«Динамо» – «Тамбов» – 16:30 мск

8 марта

«Рубин» – «Крылья Советов» – 14:00 мск
«Урал» – «Сочи» – 16:30 мск
«Локомотив» – «Ахмат» – 19:00 мск

9 марта

«Ростов» – ЦСКА – 14:00 мск
«Спартак» – «Краснодар» – 16:30 мск
«Зенит» – «Уфа» – 19:00 мск

22-й тур

13 марта

«Ахмат» – «Динамо» – 19:30 мск

14 марта

«Оренбург» – «Спартак» – 14:00 мск
«Зенит» – «Урал» – 16:30 мск
«Арсенал» – «Рубин» – 19:00 мск

15 марта

«Сочи» – «Краснодар» – 14:00 мск
ЦСКА – «Уфа» – 16:30 мск
«Ростов» – «Локомотив» – 19:00 мск

16 марта

«Тамбов» – «Крылья Советов» – 19:30 мск

23-й тур

20 марта

«Сочи» – «Ростов» – 19:30 мск

21 марта

«Урал» – «Рубин» – 14:00 мск
«Арсенал» – «Спартак» – 16:30 мск
«Локомотив» – «Оренбург» – 19:00 мск

22 марта

«Крылья Советов» – «Ахмат» – 14:00 мск
«Уфа» – «Тамбов» – 14:00 мск
ЦСКА – «Зенит» – 16:30 мск
«Краснодар» – «Динамо» – 19:00 мск.

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