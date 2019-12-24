Президент РФС: деградации нашего футбола нет, но мы стоим на месте

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал идею возвращения системы «осень-весна», а также высказался о неудачах российских клубов в еврокубках.

«Система „осень-весна“ не принесла преимуществ российскому футбол, но возврат обратно не даст изменений тоже. Больше зависит от работы наших тренеров, тренеров РПЛ. Деградации нашего футбола нет, но мы стоим на месте. Если бы „Зенит“ играл в Лиге Европы, то из группы бы он вышел. Если бы «Краснодар» не потерял столько игроков, то тоже вышел бы дальше. Дело не в деградации, а в том, что европейский футбол прогрессирует. В полуфиналах ЧМ были четыре европейские команды. За 10 лет ведущие чемпионаты изменились. Выросло количество спринтов, передач, технических действий. Наш футбол другой: мы играем так, как играли 10 лет назад. Поэтому конкурировать в еврокубковых соревнованиях очень сложно. В нашем чемпионате топ-клубы пешком доходят до чужой штрафной. На европейском уровне такое уже не проходит», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.