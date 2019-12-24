Дюков: не думаю, что в РПЛ возможен паспорт болельщика, как на ЧМ-2018
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями о потенциальном введении паспортов болельщиков в чемпионате России.
«Не думаю, что паспорт болельщика в том виде, в котором он был на чемпионате мира, возможен. Это повлечёт за собой создание каких-то неудобств. Система допуска на трибуны, скорее всего, будет меняться. Можно найти решение, от которого болельщик получит преимущество», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее глава РФС высказался о проблеме с фанатами и задержаниях болельщиков перед матчем «Зенит» — «Спартак». Также Дюков рассказал об итогах встречи с представителями правоохранительных органов, на которой обсуждалась проблема с болельщиками.
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