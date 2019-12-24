Апелляция «Тоттенхэма» на удаление Сон Хын Мина в матче с «Челси» отклонена

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» не смог обжаловать красную карточку нападающего команды Сон Хын Мина, полученную им в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports.



Корейский форвард был удалён на 62-й минуте. Сон, упав в борьбе с защитником соперника Антонио Рюдигером, ударил его ногой в корпус. Главный арбитр матча Энтони Тейлор запросил информацию у VAR-ассистента, после чего показал корейцу красную карточку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Сон был дисквалифицирован на три матча за данный фол. Таким образом, форвард пропустит матчи английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (26 декабря), «Норвич Сити» (28 декабря) и «Саутгемптоном» (1 января).