Агент Смолова рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Манчестер Юнайтед»

Герман Ткаченко, агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, назвал три лучших предложения по игроку, а также поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе форварда в «Манчестер Юнайтед».



«Боруссия» (Дортмунд), он им всегда нравился. У них супердискуссия пошла. Второе – «Вольфсбург», Федя сдержанно относился. Был «Вест Хэм», но там смешная история. Спортивный директор клуба сказал, что «мы итальянцев, чёрных и русских не любим». И мы что-то почувствовали. Там было четыре нападающих, тренер не очень. Мы звоним тренеру и ему про Смолова, а он нам про Билялетдинова. Взяли паузу, а на аренду перед чемпионатом мира не согласились.



А вот вариант с «МЮ» появился неожиданно и был одним из самых реальных. Они искали нападающего – «мы берём топ-форварда и за небольшие деньги ноунейма на замену». Было две кандидатуры: Дибала и Гризманн, а мы шли запасными. Обсудили зарплату, агентскую комиссию, личный контракт, рекламный. Всё было готово, но Гризманн договорился с «Барсой», а «Юнайтед» взял Алексиса. И наша сделка тоже сорвалась. Круто? Да нет, круто – это перейти в «МЮ». Мы не должны этим гордиться никогда», — сказал Ткаченко в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

«Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Большое интервью со Смоловым Нападающий «Локомотива» стал героем очередного выпуска «КраСавы».