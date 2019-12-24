Смолов объяснил, почему отказался от огромного контракта в Китае

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов объяснил решение отказаться от выгодного предложения от китайского клуба. Сообщалось, что игроку предлагали контракт на три года с зарплатой от € 7,5 млн до € 9 млн в год.



«Я отказался, потому что деньги — не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 млн в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то – 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею.



О чём жалею? Что уехал из Голландии. В том возрасте я попал в Центральную Европу, где ментальность у людей совершенно иная. Они холодные люди, неохотно помогают, достаточно закрытые. При этом там много крутых вещей, которые я бы хотел видеть у нас в стране. Например, второй официальный язык – английский. Я пытался убегать от трудностей, нежели пытаться их преодолевать», — сказал Смолов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

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