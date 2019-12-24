Хусаинов сравнил наказание за критику судей с налогами на воздух в мультике «Чиполлино»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказался об ужесточении наказания за критику арбитров.



«Конечно, решение ужесточить наказание за критику судей — правильное (говорит с сарказмом). А вообще, о футболе давайте больше не писать. Пусть они играют в первенство водокачки (смеётся). Как можно не высказывать своё мнение? Тогда сделайте так, чтобы этой критики не было. Они хотят ввести свою систему налогообложения? Почему нельзя критиковать судей, которые принимают неверные решения?



Я не оправдываю Евгения Ленноровича, но он-то знает больше, варится во всём этом. После фразы Кадырова «Судья продажная...» я предложил пригласить его, чтобы Кадыров объяснил всё. Он же наверняка владеет информацией, поэтому и выкрикнул это. Люди, которые не владеют информацией, так не высказываются. И Кадыров, и Гинер знали гораздо больше. Потом у них наболело, они и решили высказаться.



Введённые ужесточения за критику судей напомнили мне мультфильм «Чиполлино». Там была фраза: «Мы вам подняли налоги на воздух, и вы перестали дышать. Теперь мы решили поднять налоги на дождь». К сожалению, примерно так и принимаются эти решения о штрафах спортивным функционерам», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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