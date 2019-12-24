«Интер» готов приобрести Видаля у «Барселоны» за € 12 млн
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
По информации источника, миланский «Интер» готов отдать за чилийского футболиста € 12 млн. «Барселона» в свою очередь требует € 20 млн за Видаля. Отмечается, что клубы обсуждают возможность аренды 32-летнего полузащитника. Ранее сообщалось, что в услугах Видаля также заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года из мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне чилийский хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором пяти забитых мячей. Контракт чилийского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
«Манчестер Юнайтед» хочет купить Видаля в январе
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