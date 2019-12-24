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Манджукич перешёл в катарский клуб «Аль-Духаиль»

Манджукич перешёл в катарский клуб «Аль-Духаиль»
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич перешёл в «Аль-Духаиль», сообщает пресс-служба катарского клуба на странице в «Твиттере». Срок действия контракта 33-летнего хорватского футболиста с клубом не сообщается.

Ранее Манджукич прибыл в Катар для прохождения медицинского осмотра в частной больнице для спортсменов в Дохе.

Манджукич выступал в составе «Ювентуса» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за туринский «Ювентус».

До переезда в Италию Манджукич играл за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».

Манджукич проходит медосмотр в катарском клубе «Аль-Духаиль»
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