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«Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником «Фенербахче» Азизом

«Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником «Фенербахче» Азизом
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» и казанский «Рубин» проявляют интерес к защитнику стамбульского «Фенербахче» Сердару Азизу, утверждает Milliyet.

По данным источника, российские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и в ближайшее время вступят в переговоры с турками. Спортивный директор «Рубина» связывался с бывшим полузащитником команды Гёкденизом Караденизом, чтобы обсудить возможный трансфер игрока.

Азиз перешёл в «Фенербахче» в январе 2019 года из «Галатасарая» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в девяти матчах турецкого национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отметился автоголом, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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