Мариу: думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу выразил мнение, что его одноклубник, хавбек Алексей Миранчук, смог бы заиграть в «Ювентусе».
«Миранчук — техничный игрок. Мне кажется, что в Италии такие футболисты в какой-то момент сталкиваются с определёнными трудностями. В Серии А, если ты не прибавишь в тактике и физической подготовке, играть не будешь. В Италии, если футболист не так хорош с мячом, но много бегает и обучен тактике, он будет выходить на поле. Алексей должен быть готов к сложностям. Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звёзд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч — и всё: тебя ругают, прессуют. Но в целом я думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе», — приводит слова Мариу «Российская газета».
- 24 декабря 2019
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