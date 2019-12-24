Смоллинг намерен остаться в «Роме»
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», не хочет возвращаться в стан «красных дьяволов», сообщает Il Tempo.
По информации источника, римский клуб намерен предпринять ещё одну попытку выкупа 30-летнего футболиста. Отмечается, что сам Смоллинг хочет остаться в Италии. Супруга футболиста также хочет, чтобы он выступал за римскую команду. Напомним, действующий контракт Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что интерес к Смоллингу проявляют туринский «Ювентус» и миланский «Интер».
Смоллинг перешёл в «Рому» на правах аренды в конце августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Лукаку и Смоллинг пообщались после матча «Интер» — «Рома» и крепко обнялись
- 24 декабря 2019
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