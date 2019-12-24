Издание AS включило Яшина в символическую сборную всех времён. Роналду в команде нет

Испанское издание AS представило свой вариант символической сборной всех времён.
Вратарём команды стал легендарный советский футболист Лев Яшин, который является единственным в истории голкипером, получившим «Золотой мяч». При этом в состав сборной не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который на протяжении девяти лет выступал за мадридский «Реал» и стал лучшим бомбардиром в истории «Королевского клуба».
Состав символической сборной всех времен от AS выглядит так:
вратарь Лев Яшин (СССР);
защитники Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия);
полузащитники Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания);
нападающие Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).
- 24 декабря 2019
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