Ф. де Йонг: де Лигт может через несколько лет перейти в «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт однажды может перейти в каталонский клуб.
«Маттейс сделал правильный выбор и в целом хорошо чувствует себя в Турине. Но это не меняет того факта, что он может через несколько лет перейти в «Барселону», — приводит слова де Йонга De Telegraaf.
Напомним, «Барселона» пыталась приобрести де Лигта в летнее трансферное окно, но переход голландца так и не состоялся.
Де Лигт перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 85,5 млн. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 13 матчах чемпионата Италии (в 12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
П. Клюйверт: считаю, что де Лигт сожалеет о переходе в «Ювентус»
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