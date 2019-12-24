Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ф. де Йонг: де Лигт может через несколько лет перейти в «Барселону»

Ф. де Йонг: де Лигт может через несколько лет перейти в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт однажды может перейти в каталонский клуб.

«Маттейс сделал правильный выбор и в целом хорошо чувствует себя в Турине. Но это не меняет того факта, что он может через несколько лет перейти в «Барселону», — приводит слова де Йонга De Telegraaf.

Напомним, «Барселона» пыталась приобрести де Лигта в летнее трансферное окно, но переход голландца так и не состоялся.

Де Лигт перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 85,5 млн. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 13 матчах чемпионата Италии (в 12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

П. Клюйверт: считаю, что де Лигт сожалеет о переходе в «Ювентус»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019