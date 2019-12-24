Кержаков: пускай мой рекорд в сборной обновят, Дзюба достоин первой строчки

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сообщил, что он будет рад за форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, если тот побьёт его рекорд по числу голов за национальную команду.

«Для меня непринципиально, чтобы рекорд держался подольше. Футбол же не индивидуальный вид спорта. Я не теннисист, борец или пловец. Мне столько помогали Аршавин, Зырянов, Широков, Лоськов… А что касается обновления рекорда, то пускай оно случится. Я испытал эти классные эмоции, и снова это уже не прочувствую.

Строчка в Википедии? И что мне с неё? Кому-то показывать? Нет, пускай теперь другие насладятся. Если Артём станет лучшим бомбардиром сборной, то почувствует это классное ощущение внутри. Потом придёт ещё кто-то. Сейчас Дзюба, как лидер сборной, достоин того, чтобы оказаться на первой строчке», — сказал Кержаков, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Полностью интервью Кержакова будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.