А. Кержаков о президентах РФС из «Зенита»: а Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что президенты Российского футбольного союза, который ранее работали в петербургском клубе, не помогают команде.

«Ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. А Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает? Считаю, такой проблемы просто нет.

С какими эмоциями прочитал слова Уткина о том, что «Зенит» – империя зла? Я этого вообще не читаю. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения. Если бы я мог распределять эфирное время, то поделил бы между всеми поровну. Хотя так сложилось, что болельщиков «Спартака» и «Зенита» больше. Наверное, эти клубы должны показывать чуть чаще", — сказал Кержаков, побывавший в гостях у «Чемпионата».