А. Кержаков о президентах РФС из «Зенита»: а Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что президенты Российского футбольного союза, который ранее работали в петербургском клубе, не помогают команде.
«Ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. А Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает? Считаю, такой проблемы просто нет.
С какими эмоциями прочитал слова Уткина о том, что «Зенит» – империя зла? Я этого вообще не читаю. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения. Если бы я мог распределять эфирное время, то поделил бы между всеми поровну. Хотя так сложилось, что болельщиков «Спартака» и «Зенита» больше. Наверное, эти клубы должны показывать чуть чаще", — сказал Кержаков, побывавший в гостях у «Чемпионата».
- 25 декабря 2019
-
10:05
-
09:45
-
09:42
-
09:41
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
07:59
-
06:55
-
05:02
-
04:36
-
04:09
-
03:33
-
03:05
-
02:48
-
02:34
-
01:48
-
01:23
-
01:00
-
00:48
-
00:12
- 24 декабря 2019
-
23:56
-
23:38
-
23:13
-
23:11
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:27
-
22:14
-
21:55
-
21:54
-
21:26
Партнерский контент