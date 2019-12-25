Клопп: Минамино легко впишется в «Ливерпуль», он подходит команде

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем Такуми Минамино.



«Такуми легко впишется в команду. Посмотрим. Мы знаем многое о нём, он подходит «Ливерпулю». У него отличные качества, он умеет быстро принимать решения в трудных игровых ситуациях. У «Зальцбурга» та же философия, что и у нас. Это всё действительно хорошо, но мы должны посмотреть, как он адаптируется, когда он окончательно присоединится и нам можно будет работать с ним», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».



Напомним, 24-летний японский футболист сможет выступать за красных с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. За свою новую команду Такуми будет выступать под 18-м номером. Ранее сообщалось, что трансфер Минамино обойдётся «Ливерпулю» в € 8 млн.

«Ливерпуль» объявил о переходе Минамино из «Ред Булл Зальцбург»