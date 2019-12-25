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А. Кержаков: Чалов не потянул бы «Челси»

А. Кержаков: Чалов не потянул бы «Челси»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов не заиграл бы в лондонском «Челси».

«Чалов не потянул бы «Челси». Он может туда поехать, но вряд ли играть. Вот если подписать контракт с «Челси» и уехать в аренду, то да. Не думаю, что Фёдор готов играть в «Челси». Но опять же, вдруг он придёт и сразу наколотит много мячей? Когда Погребняк пришёл в «Фулхэм», никто же не думал, что он забьёт пять мячей подряд», — сказал Кержаков, побывавший в гостях у «Чемпионата».

В нынешнем сезоне 21-летний Чалов принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиге (все — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти).

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