Марез сообщил, что Фернандиньо покинет «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез сообщил, что по окончании нынешнего сезона клуб покинут хавбеки Давид Сильва и Фернандиньо.



Марез вместе с защитником Бенжаменом Менди участвовал в YouTube-шоу от Sky Sports.

Ведущий спросил у алжирца: «Кто из игроков «Манчестер Сити» летом анонсировал уход из команды по окончании сезона?» На это Марез ответил: «Давид Сильва и Фернандиньо».



Напомним, что Силва действительно ранее объявлял о предстоящем уходе из «Манчестер Сити». Что касается Фернандиньо, то по нему подобной информации не было.

В нынешнем сезоне 33-летний Сильва принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал шесть результативных передач. 34-летний Фернандиньо провёл 14 матчей.