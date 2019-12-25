Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси со своей семьей готовится к празднованию Рождества

Месси со своей семьей готовится к празднованию Рождества
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси готовится к празднованию Рождества в родном городе Росарио в Аргентине. Вместе со своей семьей он нарядился в рождественскую пижаму. Традиционное семейное фото в своём «инстаграме» опубликовала его супруга Антонелла Рокуццо.

«Мы желаем вам Рождества, полного любви и света. Счастливого Рождества!» — подписала снимок Рокуццо.

Месси вернется из отпуска 2 января и приступит к подготовке с командой к матчу 19-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Встреча состоится 5 января. Начало – 23:00 мск.

«Барселона» набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (19) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входят также мадридский «Реал» (36) и «Севилья» (34).

Вальверде: Месси — это огромное преимущество, которым обладает «Барселона»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019