Месси со своей семьей готовится к празднованию Рождества

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси готовится к празднованию Рождества в родном городе Росарио в Аргентине. Вместе со своей семьей он нарядился в рождественскую пижаму. Традиционное семейное фото в своём «инстаграме» опубликовала его супруга Антонелла Рокуццо.
«Мы желаем вам Рождества, полного любви и света. Счастливого Рождества!» — подписала снимок Рокуццо.
Месси вернется из отпуска 2 января и приступит к подготовке с командой к матчу 19-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Встреча состоится 5 января. Начало – 23:00 мск.
«Барселона» набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (19) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входят также мадридский «Реал» (36) и «Севилья» (34).
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