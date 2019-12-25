Лэмпард: я намерен доверять молодым игрокам в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лемпард в преддверии матча 19-го тура с «Саугтемптоном» поделился мнением о том, что он планирует доверять молодым игрокам, имеющимся в клубе.
Англичанин заявил, что не намерен допускать повторения ситуации, когда лондонский клуб расстался с нападающим Мохамедом Салахом, выступающим за «Ливерпуль», и полузащитником Кевином Де Брёйне, являющимся игроком «Манчестер Сити».
«Если мы не будем терпеливы и не доверимся игрокам, то можем оказаться в ситуации, в которой бывали ранее. Тогда абсолютно топ-игроки, футболисты мирового уровня в возрасте 20-21 года были в «Челси», но тренеры им не очень доверяли. Я же намерен им доверять», — приводит слова Лэмпарда The Sun.
Напомним, что Де Брёйне был продан в «Вольфсбург» в 2014 году за € 22 млн, а Салах в «Рому» в 2016 году за € 15 млн.
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