«Интер» может подписать Вайгля, в случае неудачи с трансфером Видаля

Миланский «Интер» ищет варианты усиления центра поля, в случае неудачи с трансфером полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, на данный момент «нерадзурри» рассматривают полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля лишь как альтернативу Артуро Видалю, но 24-летний немец имеет все шансы стать главным кандидатом на усиление «Интера» в январское трансферное окно, если осуществить трансфер чилийца так и не удастся.
Контракт Вайгля истекает в 2021 году и, по версии портала transfermakrt.de, его стоимость составляет € 23 млн.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов приобрести Видаля у «Барселоны» за € 12 млн.
В этом сезоне Вайгль принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом, 5 желтыми карточками и 1 удалением.
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